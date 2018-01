Nacional: Universo/BRB ganha de Franca Pelo Nacional Masculino de Basquete, apenas um jogo foi disputado nesta quarta-feira: o Universo/BRB fez 94 a 91 sobre Franca, em Brasília. A liderança do campeonato é da Telemar, do Rio de Janeiro, com 91,3% de aproveitamento (tem 21 vitórias e duas derrotas), seguida de COC/Ribeirão Preto, que tem 83,3% (20 vitórias e quatro derrotas), e Unitri/Uberlândia, com 77,8% (14 vitórias e quatro derrotas). Nesta quinta, às 20h, jogam Paulistano e Liga Macaense, Ribeirão Preto e Franca, Araraquara e Minas, Londrina e Uberlândia, Mogi e São José dos Pinhais, Joinville e Universo/Ajax, Limeira e Torres.