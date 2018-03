Nacional: Universo/BRB garante vantagem O Universo/BRB garantiu a vanatagem de poder decidir seus jogos nos playoffs do Campeonato Nacional masculino de basquete. Neste sábado, o time do Distrito Federal ganhou do Universo/Ajax por 93 a 77, em Brasília, e com isso chega a 58,6% de aproveitamento (17 vitórias e 12 derrotas), assegurando pelo menos a quarta posição na classificação. Já o Universo/Ajax, que disputa a oitava e última com o São José dos Pinhais/Keltec, continua na nona posição, agora com 48,3% de aproveitamento (14 vitórias e 15 derrotas). Neste domingo, jogam Universo/BRB x Unitri/Uberlândia, às 15h30, novamente na capital federal.