Nacional: Universo/BRB vence Paulistano O Universo/BRB venceu o Paulistano/Dix Amico por 117 a 113 no único jogo realizado neste sábado pelo Nacional de basquete masculino. Com esta vitória, o time do Distrito Federal é o sexta colocado na classificação, com 59,1% de aproveitamento, enquanto que o Paulistano é o 8.º, com 54,5%. Arnaldinho, do Universo/BRB, com 37 pontos, foi o cestinha do jogo.