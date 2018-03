?Não estou preparado para parar?, diz Oscar Momentos depois de anunciar o fim da carreira de três décadas, o cestinha Oscar Schimidt voltou a mostrar sua habitual sinceridade. ?Eu ainda não estou preparado para parar?, disse ele, com lágrimas nos olhos, em entrevista coletiva no início da tarde desta segunda-feira, no Rio de Janeiro. ?Por mim jogaria pela vida toda, porque não vejo vida melhor que essa?, acrescentou. ?Mas tomo essa decisão (de parar) com muita serenidade?, garantiu. Oscar Schmidt, 45 anos, jogou 20 anos pela Seleção Brasileira e manteve a média de 23,5 pontos por partida. Esteve em cinco olimpíadas - de Moscou em 80 a Atlanta, em 96. O agora ex-jogador disse que não conseguiria destacar o melhor momento da longa e vitoriosa carreira. ?Tive muitos momentos maravilhosos?, disse. ?O ouro do Pan (em 87); o dia em quebrei o recorde de pontos (49.743 pontos), quando fui campeão aos 44 anos (2002, com o Flamengo) ou então no dia em que joguei com o Felipe (seu filho)?, disse. A diretoria do Flamengo anunciou que vai aposentar a camisa 14 em homenagem a Oscar. A partir de agora, a camisa não mais será usada no time de basquete adulto do clube. O jogador confessou que pensava em encerrar a carreira no final do Campeonato Brasileiro do ano passado, mas a expulsão na última partida do Flamengo, contra o Ribeirão Preto, o fez continuar por mais um ano. ?Não queria parar daquele jeito?, explicou. O ?Mão Santa? disse que ainda não sabe o que vai fazer a partir de agora. Disse que, por enquanto, vai continuar fazendo palestras, mas também tem vontade de construir um centro de treinamento de basquete para crianças.