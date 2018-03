Nash eleito melhor jogador da NBA O canadense Steve Nash, do Phoenix Suns, foi eleito domingo melhor jogador da temporada 2004-2005 da NBA, tornando-se assim o primeiro estrangeiro a receber a distinção mais importante do basquete profissional norte-americano. Nash, de 31 anos, superou Shaquille O´Neal, que ficou em segundo lugar. O jogador, que nesta temporada voltou a Phoenix onde jogou os dois primeiros anos de sua carreira, recebeu 65 votos em primeiro lugar e 1.066 pontos em uma eleição que reuniu jornalistas desportivos dos Estados Unidos e do Canadá, enquanto O´Neal obteve 58 sufrágios em primeiro lugar e 1.032 unidades. Dirk Nowitzki, do Dallas Mavericks, ficou em terceiro com 349 pontos.