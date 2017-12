Nash leva Phoenix Suns à 1ª vitória sobre o Clippers Com uma grande atuação do armador canadense Steve Nash, vencedor pelo segundo ano consecutivo do prêmio de Jogador Mais Valioso (MVP) da NBA, o Phoenix Suns derrotou o Los Angeles Clippers, por 130 a 123, no primeiro jogo entre as duas equipes pela semifinal da Conferência Oeste. Nash marcou 31 pontos e deu 12 assistências. A vitória deixa o Suns com a vantagem de 1 a 0 na melhor de sete. O segundo jogo da melhor-de-sete será quarta-feira, em Phoenix. Mas não foi um jogo fácil. A equipe do Suns sentiu os efeitos da batalha contra o Los Angeles Lakers, decidida apenas no sétimo jogo, 48 horas antes. O time só conseguiu abrir vantagem no marcador nos últimos quatro minutos. Nash, recuperado da torção no tornozelo que sofreu no último jogo contra o Lakers, coordenou o Suns e ajudou a superar a grande atuação individual do ala Elton Brand, do Clippers, que marcou 40 pontos, mas só dois nos 8m33 finais. Por sua vez, o New Jersey Nets venceu o Miami Heat por 100 a 88 no primeiro jogo da semifinal da Conferência Leste.