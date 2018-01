Nash volta às quadras e comanda vitória do Suns O armador Steve Nash anotou 31 pontos e igualou sua melhor marca na temporada, e acrescentou 11 assistências em seu retorno ao time do Phoenix Suns, que venceu o Minnesota Timberwolves por 110 a 102. O brasileiro Leandrinho também voltou às quadras, recuperado de uma lesão, e anotou 10 pontos para o Suns. Leandrinho jogou 32 minutos e acertou 3 de 6 arremessos de quadra, incluindo 1 de 1 de três pontos, e pegou cinco rebotes. O ala Kevin Garnett anotou 28 pontos e 10 rebotes para o Timberwolves, que perdeu o quarto jogo consecutivo, e ficou com uma marca de 26-36, no terceiro lugar da Divisão Noroeste. O ala Trenton Hassell anotou 21 pontos, pegou cinco rebotes e deu três assistências. Clipers vencem em afundam os Bucks O pivô Chris Kaman e o ala Elton Brand anotaram 22 pontos cada e lideraram o Los Angeles Clippers na vitória por 106 a 98 sobre o Milwaukee Bucks. O armador Sam Cassell, em seu retorno a Milwaukee, acrescentou 20 pontos para o Clippers (36-25), que conseguiu a terceira vitória seguida e manteve o segundo lugar da Divisão Pacífico, após ter vencido seis dos últimos 10 jogos. Brand capturou 10 rebotes para o Clippers, que acertou 51% de seus arremessos de quadra, enquanto que Vladimir Radmanovic saiu do banco para colaborar com 16 pontos. O ala-armador Michael Redd liderou o Bucks com 31 pontos, mas só acertou 1 de 8 arremessos de quadras no último quarto. O reserva Charlie Bell acrescentou 15 pontos e o pivô Jamaal Magloire acrescentou 13 pontos e 10 rebotes. O Bucks (30-32) perdeu oito dos últimos 10 jogos e está no penúltimo lugar da Divisão Central.