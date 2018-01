Natal da NBA tem vitória do Miami sobre os Lakers No duelo de dois dos mais espetaculares jogadores da NBA, em pleno dia de Natal, Dwyane Wade levou a melhor sobre Kobe Bryant e conduziu seu Miami Heat à vitória em cima do Los Angeles Lakers, por 101 a 85. Foi o único jogo desta segunda-feira na liga norte-americana de basquete. Na verdade, foi um show de Dwyane Wade diante da torcida do Heat, no American Airlines Arena, em Miami. Ele marcou 40 pontos, deu 11 assistências, pegou quatro rebotes, fez quatro roubos de bola e conseguiu quatro tocos. Por outro lado, Kobe Bryant teve atuação discreta pelos Lakers, com apenas 16 pontos. Atual campeão da NBA, o Miami não faz boa campanha na temporada 2006/07 - sente falta do pivô Shaquille O´Neal, que se recupera de cirurgia no joelho. Mesmo com o resultado desta segunda-feira, continua com números negativos: são 13 vitórias e 14 derrotas. Já o Los Angeles Lakers, apoiado nos pontos de Kobe Bryant, é uma das melhores equipe da Conferência Oeste até o momento. Soma 18 vitórias e 10 derrotas. Nesta terça-feira, a NBA terá a realização de 11 jogos: Washington Wizards x Memphis Grizzlies, Indiana Pacers x Houston Rockets, Detroit Pistons x New Jersey Nets, San Antonio Spurs x Milwaukee Bucks, Minnesota Timberwolves x Chicago Bulls, Dallas Mavericks x Charlotte Bobcats, Denver Nuggets x Boston Celtics, Utah Jazz x Los Angeles Clippers, Phoenix Suns x Portland Trail Blazers, Seattle SuperSonics x New Orleans Hornets e Golden State Warriors x Philadelphia Sixers.