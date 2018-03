NBA 2002/03 inicia em 29 de outubro Los Angeles Lakers e San Antonio Spurs fazem a partida inaugural da temporada 2002/03 da Liga Norte-Americana de Basquete Profissional, a NBA, no próximo dia 29 de outubro, uma terça-feira. O campeonato chega neste ano a sua 57ª temporada. Os números continuam impressionantes: a NBA é transmitida para 210 países ao redor do globo, atingindo um público de mais de 42 idiomas e chegando a mais de 750 milhões de residências. Uma das novidades desta edição é a participação do pivô brasileiro Nenê, que vai defender o Denver Nuggets.