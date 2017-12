NBA: Aberta votação para o All-Star-05 A organização da NBA abriu nesta quinta-feira a votação pela internet para a escolha dos dez jogadores titulares no All-Star Game (Jogo das Estrelas) 2005, que acontecerá no dia 20 de fevereiro do ano que vem, na cidade de Denver, nos Estados Unidos. Quem quiser votar poderá escolher os titulares dos times de cada conferência (Oeste e Leste). São cinco jogadores (dois alas, dois armadores e um pivô) para cada time, numa lista contendo 120. Dos jogadores brasileiros, apenas o ala Nenê, do Denver Nuggets, está na lista. O site da NBA é: www.nba.com