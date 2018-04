NBA: Ala Ime Udoka está de volta ao Portland Trail Blazers

Após passar duas temporadas no San Antonio Spurs, o ala Ime Udoka confirmou nesta segunda-feira seu retorno ao Portland Trail Blazers. O atleta já teve passagens por outros dois times da NBA: Los Angeles Lakers e New York Knicks.

O jogador, que tem nacionalidade norte-americana e nigeriana, teve média 4,3 pontos, 2,8 rebotes e 0,8 assistências na última temporada.

Kevin Pritchard, gerente da franquia do Oregon, se mostrou satisfeito com a contratação do atleta de 32 anos. "Estamos muito felizes de ter Ime de volta. Ele foi fundamental para o nosso ressurgimento e agora não vemos a hora para contar com o talento, caráter e experiência dele", destacou.