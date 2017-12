NBA: ala Marquinhos é selecionado para jogar no Hornets A ala Marquinhos, de 2,06 m, conseguiu, na noite desta quarta-feira, um lugar na NBA - a Liga Norte-Americana de Basquete. O brasileiro foi selecionado pelo New Orleans/Oklahoma City Hornets como a 43ª escolha do Draft realizado em Nova York. Por ter sido escolhido apenas na segunda rodada, Marquinhos terá que mostrar todo seu basquete durante as ligas de verão, em julho, para permanecer no elenco que disputará a temporada 2006/2007. Caso consiga fechar um contrato com o Hornets, que não conseguiu classificação aos playoffs na última temporada, Marquinhos será o quinto brasileiro na NBA. Os outros são o pivô Nenê (Denver Nuggets), o ala/armador Leandrinho (Phoenix Suns), o pivô Rafael "Baby" Araújo (Toronto Raptors) e o ala/pivô Anderson Varejão (Cleveland Cavaliers). Marquinhos (Marcus Vinícius Vieira de Souza) tem 22 anos e jogou o último Campeonato Paulista pelo Objetivo/São Carlos, time do interior paulista que tem o apoio de Nenê. Essa foi a terceira vez que o ala tentou a sorte no Draft da NBA - nas duas vezes anteriores, preferiu ser descartado na última hora para não correr o risco de não ser selecionado. A escolha número 1 do Draft foi histórica para a NBA. Pela primeira vez na liga, um jogador europeu foi o primeiro selecionado. O Toronto Raptors escolheu o ala italiano Andrea Bargnani, de 20 anos e 2,09 m.