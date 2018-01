NBA: All-Star Game opõe Shaq e Yao A NBA já escolheu os jogadores titulares do All-Star Game, o Jogo das Estrelas, que acontece no dia 20, em Denver. E o destaque fica para o duelo entre os pivôs Yao Ming, pela Conferência Oeste, e Shaquille O?Neal, do Leste. A escolha dos 5 titulares de cada equipe no All-Star Game é feita pelos próprios torcedores da NBA, que votam durante os jogos da temporada. Assim, pela Conferência Leste jogarão: Allen Iverson (Philadelphia 76ers), LeBron James (Cleveland Cavaliers), Vince Carter (New Jersey Nets), Grant Hill (Orlando Magic) e Shaquille O?Neal (Miami Heat). E no Oeste: Tracy McGrady (Houston Rockets), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Tim Duncan (San Antonio Spurs), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) e Yao Ming (Houston Rockets). Os reservas de cada equipe serão definidos agora pelos treinadores escolhidos pela direção da NBA: Stan Van Gundy, do Miami Heat, irá comandar o time do Leste e Gregg Popovich, do San Antonio Spurs, estará no banco do Oeste. Na eleição deste ano, o chinês Yao Ming bateu o recorde de votos, com 2.558.278. Shaquille O?Neal, agora no time do Leste, depois de vários anos em que esteve no Oeste - trocou os Lakers pelo Heat nesta temporada -, ficou logo atrás, com 2.488.089. E o duelo entre os dois superpivôs promete ser uma das grandes atrações do All-Star Game.