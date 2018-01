NBA anuncia estrelas do All-Star A NBA anunciou nesta terça-feira a lista dos jogadores que disputarão o All-Star Game (Jogo das Estrelas) no próximo dia 20 de fevereiro, em Denver, nos Estados Unidos. Nenhum brasileiro faz parte da lista definida por votação, sendo que os titulares foram definidos através de voto popular e os reservas pelos 30 treinadores dos times que disputam a competição. Os times são: Oeste - Tracy McGrady (Houston Rockets), Yao Ming (Houston Rockets), Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Tim Duncan (San Antonio Spurs) e Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves). Técnico: Gregg Popovich. Reservas - Manu Ginóbili (San Antonio Spurs), Amar Stoudemire (Phoenix Suns), Steve Nash (Phoenix Suns), Shaw Marion (Phoenix Suns), Ray Allen (Seattle Supersonics) e Rashard Lewis (Seattle Supersonics). Leste - LeBron James (Cleveland Cavaliers), Vince Carter (New Jersey Nets), Allen Iverson (Philadelphia Sixers), Shaquille O?Neal (Miami Heat) e Grant Hill (Orlando Magic). Técnico: Stan Van Gundy. Reservas - Dwayne Wade (Miami Heat), Gilbert Arenas (Washington Wizards), Antawn Jamison (Washington Wizards), Zydrunas Ilgauskas (Cleveland Cavaliers), Ben Wallace (Detroit Pistons), Jermaine O´Neal (Indiana Pacers) e Paul Pierce (Boston Celtics).