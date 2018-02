NBA: anúncio da guerra paralisa jogos O discurso do presidente George W. Bush na noite de quarta-feira, anunciando a guerra ao Iraque, paralisou os Estados Unidos. Até os jogos da NBA foram interrompidos no momento em que ele falou à nação, numa ação inédita na história da liga norte-americana de basquete. Apesar disso, o campeonato não sofrerá nenhuma alteração em seu calendário. No momento do discurso de Bush, por volta das 23h30 (horário de Brasília) da quarta-feira, os jogadores das equipes que estavam jogando deixaram a quadra, num tempo que não está previsto no regulamento da NBA. Assim, os torcedores puderam acompanhar o anúncio do presidente pelos telões dos ginásios. Apesar de algumas poucas vaias, o que seu ouviu nos ginásios da NBA foram aplausos depois de Bush ter anunciado a guerra ao Iraque. Em seguida, a direção da liga garantiu que os jogos e todo o campeonato seguiriam normalmente. Assim como a NBA, as outras ligas esportivas dos Estados Unidos, como a do beisebol, garantem que a guerra não irá paralisar os jogos. A única mudança, por enquanto, será uma revista mais rigorosa na entrada de ginásios e estádios, para evitar ataques terroristas.