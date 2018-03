NBA aplica multa recorde a treinador A organização da NBA aplicou nesta segunda-feira uma multa recorde de U$ 100 mil ao técnico Jeff Van Gundy, do Houston, por ter feito críticas públicas sobre a atuação dos árbitros. Van Gundy disse que os juízes estavam sendo ?rigorosos demais? com o pivô chino Yao Ming, pressionados pela diretoria do Dallas, com quem o Houston disputa um dos play-offs da Conferência Oeste. Em conversa com os jornalistas nesta segunda, o treinador revelou que foi procurado por um juiz que não está nos play-offs dizendo que os árbitros ?estavam prestando atenção especial? no chinês e isso era conseqüência das queixas apresentadas por Mark Cuban, dono do Dallas. A série entre as equipes está empatada em 2 a 2.