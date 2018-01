NBA: Arenas supera outra vez a barreira dos 40 pontos O armador Gilbert Arenas superou na noite desta terça-feira, pela 10ª vez na atual temporada, a barreira dos 40 pontos ao marcar 43 na vitória do Washington Wizards sobre o Milwaukee Bucks por 116 a 103, em Washington. O resultado mantém o Wizards (41-40) no quinto lugar da Conferência Leste e garantiu ao time de Washington um jogo de vantagem sobre o Chicago Bulls e o Indiana Pacers, e uma partida e meia sobre a equipe de Milaukee. As quatro equipes, já classificadas para a etapa final, ainda lutam por melhores posições entre times que disputarão os playoffs. Outros resultados da rodada Atlanta Hawks 103 x 100 Miami Heat Philadelphia 76ers 91 x 88 New Jersey Nets Memphis Grizzlies 101 x 95 Los Angeles Clippers Sacramento Kings 111 x 105 Seattle SuperSonics