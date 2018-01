NBA: Artest anula LeBron James e garante vitória do Kings O Sacramento Kings manteve a boa fase desde a chegada de Ron Artest, que pertencia ao Indiana Pacers. Na rodada da noite desta quarta-feira da NBA, Artest praticamente anulou LeBron James, do Cleveland Cavaliers, que conseguiu fazer apenas 19 pontos, bem abaixo de sua média de 30,8 pontos por partida. A partida terminou com vitória do Kings por 97 a 90, em Cleveland. O brasileiro Anderson Varejão, do Cavaliers, jogou 17 minutos, anotou oito pontos e pegou cinco rebotes. Os outros resultados da rodada foram: Toronto Raptors 111 x 113 Atlanta Hawks (após uma prorrogação) Washington Wizards 93 x 99 Indiana Pacers Boston Celtics 96 x 103 Miami Heat Memphis Grizzlies 101 x 99 New York Knicks Minnesota Timberwolves 100 x 90 New Jersey Nets Houston Rockets 101 x 106 Philadelphia Sixers Denver Nuggets 98 x 87 Detroit Pistons Utah Jazz 89 x 104 Charlotte Bobcats Phoenix Suns 123 x 110 Milwaukee Bucks Portland Trail Blazers 99 x 93 Los Angeles Lakers Los Angeles Clippers 89 x 67 New Orleans Hornets Golden State Warriors 98 x 94 Orlando Magic