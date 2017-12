NBA: Artest suspenso por toda temporada A Comissão Disciplinar da NBA decidiu neste domingo suspender o brigão Ron Artest, do Indiana Pacers, pelo resto da temporada 2004/2005 em razão do tumulto generalizado na partida contra o Detroit Pistons, na sexta-feira. No total, nove jogadores das equipes foram punidos. No Indiana, Stephen Jackson foi suspenso por 30 jogos enquanto Jermaine O?Neal pegou 25. Anthony Johnson pegou gancho de cinco encontros. Reggie Miller pegou apenas uma partida de suspensão. Pelo Detroit, Ben Wallace, que iniciou a confusão, ficará seis partidas fora, enquanto Chauncey Billups, Elden Campbell e Derrick Coleman ficarão apenas um jogo.