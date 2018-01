NBA: Atletas ajudam vítimas nos EUA Incentivados pelo ala Abdur Rahim, jogadores da NBA, a liga de basquete profissional dos Estados Unidos, doarão milhares de dólares para as famílias das vítimas dos atentados terroristas em Nova York e Washington, ocorridos no mês passado. O dinheiro arrecadado virá das próprias jogadas que eles fizerem dentro das quadras na temporada 2001/2002. Rahim e Brian Grant doarão US$ 100 por rebote. Gary Payton, Damon Stoudamire e Stephon Marbury prometem dar US$ 100 por assistência que consigam e Alonzo Mourning, outros US$ 100 por cada toco que der. Os seis atletas pretendem reunir cerca de US$ 336 mil.