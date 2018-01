NBA: "Baby" joga bem e Toronto vence O novato Charlie Villanueva fez 24 pontos na vitória do Toronto Raptors sobre o Orlando Magic por 121 a 97, no Canadá, na rodada desta quarta-feira da NBA. O brasileiro Rafael "Baby" Araújo, do Toronto, esteve em quadra durante 17 minutos, nos quais anotou quatro pontos e pegou nove rebotes. Outros resultados: Boston Celtics 109 x 106 Charlotte Bobcats; New Orleans Hornets 107 x 92 Miami Heat; Milwaukee Bucks 84 x 91 Cleveland Cavaliers; Minnesota Timberwolves 91 x 78 Dallas Mavericks; Chicago Bulls 97 x 101 Seattle SuperSonics; San Antonio Spurs 106 x 75 Portland Trail Blazers; Denver Nuggets 106 x 86 Indiana Pacers; Phoenix Suns 105 x 85 Philadelphia Sixers.