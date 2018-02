NBA: Bobcats quebra série de derrotas Brevin Knight acertou um arremesso quando faltavam 12 segundos para o final da partida e garantiu a vitória do Charlotte Bobcats sobre o Orlando Magic, ontem à noite, por 102 a 97. Com o resultado, o time do Bobcats interrompeu uma série de dez derrotas. O Magic jogou sem Steve Francis, suspenso por três partida por agressão a um fotógrafo, na semana passada. Outros resultados de ontem da NBA: New York 88, San Antonio 75; Chicago 105, Atlanta 91; Dallas 103, New Orleans 86; L.A. Clippers 96, Portland 89.