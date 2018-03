NBA: Boston Celtics vence e elimina os Cavs, de Varejão

O Boston Celtics venceu neste domingo o Cleveland Cavaliers, do ala-pivô brasileiro Anderson Varejão, por 97 a 92, diante de sua torcida, e fechou a série em 4 a 3, garantindo uma vaga nas finais da Conferência Leste da NBA. O destaque do Celtics foi o ala Paul Pierce, com 41 pontos. Já Varejão teve participação discreta, marcando cinco pontos e pegando dois rebotes. O destaque do Cavaliers foi LeBron James, que anotou 45 pontos e deu seis assistências. Boston e Detroit Pistons começam a decisão da Conferência Leste na próxima terça-feira.