NBA: Boston continua ´freguês´ dos Spurs Tim Duncan fez 20 pontos, na noite de ontem, e manteve a escrita de não perder para o Boston Celtics vestindo a camisa do San Antonio Spurs. A vitória por 101 a 89 foi a 17ª consecutiva do San Antonio sobre os Celtics em jogos da NBA. A série começou em janeiro de 1997. Os Spurs lideram a Divisão Sudoeste com 16 vitórias e 3 derrotas. Outros resultados - Filadélfia Sixers 119 Charlotte Hornets 115; Cleveland Cavaliers 100 New Jersey Nets 109; Miami Heat 92 Denver Nuggets 100; Memphis Grizzlies 83 Dallas Mavericks 90; Chicago Bulls 80 Los Angeles Lakers 93; Utah Jazz 90 Seattle SuperSonics 106; Phoenix Suns 85 New York Knicks 81; Portland Trail Blazers 98 New Orleans Hornets 95; Golden State Warriors 103 Detroit Pistons 106.