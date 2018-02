NBA: Boston leva susto mas vence Depois de abrir uma vantagem de 16 no pontos no último quarto, por pouco o Boston Celtics não deixou escapar a vitória, ontem à noite, para o Toronto Raptors. Mas o Boston acabou vencendo, por apenas um ponto de diferença: 110 a 109. Os destaques foram Paul Pierce e Antoine Walker que anotaram, cada um, 24 pontos. Foi a quinta vitória consecutiva dos Celtics. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Indiana Pacers 103, Utah Jazz 84; New Jersey Nets 100, Chicago Bulls 84, Atlanta Hawks 93; Washington Wizards 122, Detroit Pistons 102; Seattle SuperSonics 95, Milwaukee Bucks 96; Cleveland Cavaliers 88, New Orleans Hornets 82, Memphis Grizzlies 88; Houston Rockets 108, Portland Trail Blazers 77; San Antonio Spurs 89, Minnesota Timberwolves 73; Denver Nuggets 120, Charlotte Bobcats 101; Los Angeles Clippers 110, Orlando Magic 102.