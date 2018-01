NBA: brasileiros brilham em vitórias do Cavs e do Suns A rodada da NBA teve como destaques o empate do Cleveland Cavaliers - de Anderson Varejão - com o Chicago Bulls no segundo lugar da Conferência Leste, além da vitória do Phoenix Suns, comandado por Leandrinho, que ficou a apenas uma de assegurar a vice-liderança na Oeste. O brasileiro Leandrinho marcou 28 pontos e foi o grande nome do Phoenix Suns na vitória sobre o Utah Jazz por 126 a 98, resultado que deixa a equipe mais perto da vice-liderança da Conferência Oeste. O armador, que esteve por 28 minutos em quadra, converteu 9 de 17 arremessos de campo (incluindo 2 de 5 de três pontos) e 8 de 8 lances livres, além de pegar dois rebotes. A equipe de Phoenix precisa de mais uma vitória em suas duas partidas restantes para assegurar a segunda melhor campanha. O Suns (61-19) também garante a vice-liderança com uma derrota do San Antonio Spurs. O Jazz (49-31) perdeu pela sexta vez em sete partidas e está a dois jogos do Houston Rockets na corrida pela vantagem de decidir em casa na primeira fase dos playoffs. A equipe de Salt Lake City contou com a liderança do pivô turco Mehmet Okur, com 20 pontos e 10 rebotes, enquanto o brasileiro Rafael Araujo marcou outros seis, após permanecer em quadra por 8 minutos e converter 3 de 5 arremessos de campo. Já o Cavaliers, de outro brasileiro da liga, o ala-pivô Anderson Varejão, não encontrou dificuldades para vencer, em casa, o Atlanta Hawks por 110 a 76. Varejão, que ficou em quadra por 19 minutos, marcou 10 pontos, pegou cinco rebotes e deu duas assistências. O brasileiro converteu 4 de 7 arremessos de campo e 2 de 4 lances livres. Mas o destaque da equipe foi mais uma vez o ala LeBron James, com 23 pontos, enquanto o sérvio Sasha Pavlovic marcou outros 15. Com o resultado, o Cleveland (48-32) empatou com o Chicago Bulls na luta pela segunda melhor campanha da Conferência Leste. No entanto, a equipe de Chicago leva vantagem no confronto direto com o time de Varejão. Ao contrário de seus compatriotas, o ala-pivô Nenê não venceu na rodada, mas mesmo não tendo conseguido evitar a derrota do Denver Nuggets por 133 a 118 para o Memphis Grizzlies, deixou a quadra com um ´double-double´. Nenê, que jogou 32 minutos, marcou 22 pontos, pegou 10 rebotes e deu uma assistência na partida. O brasileiro converteu 10 de 12 arremessos de campo e 2 de 3 lances livres. Com o resultado, o Denver viu rompida uma seqüência de oito vitórias, enquanto o Memphis conseguiu vencer pela primeira vez depois de seis derrotas seguidas. Apesar da derrota, o Nuggets (43-37) já têm assegurado o sexto lugar da Conferência Oeste e enfrentará na primeira fase dos playoffs o San Antonio Spurs ou o Phoenix Suns. Outros resultados da rodada da NBA: Philadelphia Sixers 87 x 104 Orlando Magic Milwaukee Bucks 92 x 113 Charlotte Bobcats Houston Rockets 123 x 112 New Orleans Hornets Portland Trail Blazers 108 x 102 Seattle Supersonics