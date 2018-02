NBA: Bulls se classifica, e Grizzlies vence duas seguidas O duelo pelo título da Divisão Central ganhou emoção, com o Chicago Bulls vencendo o Detroit Pistons e se classificando para os playoffs da NBA. A rodada também foi marcada pela segunda vitória consecutiva do Memphis Grizzlies, única equipe da liga que até agora não tinha vencido dois jogos seguidos. O destaque do Bulls foi o armador Kirk Hinrich. A 2.8 segundos do fim do jogo, ele acertou os dois lances livres que deram à equipe o placar final de 83 a 81. A equipe de Chicago tinha deixado escapar uma vantagem parcial de 12 pontos. O cestinha do Bulls foi o ala-armador Ben Gordon, com 25 pontos. Ele teve a ajuda dos 19 rebotes do pivô Ben Wallace. Hinrich terminou com 15 pontos e oito assistências. Pelo Pistons, o destaque foi mais uma vez o ala Tayshaun Prince, com 26 pontos, seis rebotes e seis assistências. A maldição de não conseguir ganhar duas partidas consecutivas acabou para o Grizzlies, que graças a seus novatos venceu por 96 a 92 o Portland Trail Blazers. O jovem ala Tarence Kinsey marcou 20 pontos e liderou o ataque. O também novato Rudy Gay fez 18, assim como o ala Hakim Warrick, que pegou 10 rebotes. O Grizzlies, na terça-feira, tinha sido a grande surpresa da rodada, vencendo o Los Angeles Lakers. Outra surpresa foi a derrota do Phoenix Suns para o Golden State Warriors. O ala Jason Richardson registrou sua seu melhor marca na temporada, com 36 pontos, e liderou o ataque dos donos da casa, que venceram por 124 a 119. O armador brasileiro Leandrinho voltou a ser o melhor do Suns. Ele saiu como reserva e somou 27 pontos, cinco assistências e dois rebotes.