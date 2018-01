NBA cancela jogos no exterior A NBA anunciou nesta quinta-feira o cancelamento das partidas da pré-temporada 2001-2002 que seriam disputadas fora dos Estados Unidos e do Canadá. A principal liga de basquete profissional dos Estados Unidos costuma realizar jogos no exterior para promover o seu campeonato. O bicampeão Los Angeles Lakers, por exemplo, faria duas partidas com o Golden State Warriors, dias 13 e 14 de outubro, em Tóquio. Os outros jogos cancelados são Los Angeles Clippers x Orlando Magic, na Cidade do México, em 21 de outubro; Toronto Raptors x Minnesota Timberwolves, em Colônia, Alemanha, dia 13 de outubro; Toronto Raptors x Telekom Baskets Bonn da Liga Alemã de Basquete, em Colonia; Minnesota Timberwolves x Scavolini Pesaro da Liga Italiana A, em Pesaro, Itália, dia 11 de outubro. Os jogos locais da pré-temporada estão mantidos. O período de treinamento será aberto oficialmente no dia 1 de outubro. O campeonato começa no dia 31.