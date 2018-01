NBA: Carmelo, show para Jordan ver Com o legendário Michael Jordan entre os expectadores, o ala Carmelo Anthony fez 42 pontos, sua melhor marca como profissional da NBA até agora, na vitória ontem à noite do Denver Nuggets sobre o Charlotte Bobcats, por 101 a 85. "Sem dúvida nenhuma, ´Melo´ jogou uma grande partida na presença da grande figura de todos os tempos, Jordan", comemorou George Karl, técnico dos Nuggets. "Sob a liderança de Anthony somos uma equipe vencedora", prosseguiu. Outros resultados - Washington 94, New Jersey 74; Atlanta 100, Cleveland 94; Sacramento 93, Minnesota 91; Miami 100, Chicago 97; San Antonio 95, L.A. Clippers 87; Golden State 110, Seattle 107.