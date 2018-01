NBA: Cavaliers fica em 2.º e Warriors consegue última vaga A última rodada da temporada regular da NBA deixou o Cleveland Cavaliers no segundo lugar da Conferência Leste, enquanto na Oeste, o Golden State Warriors conquistou a oitava e última vaga na fase final. O ala LeBron James fez 24 pontos e o Cavaliers garantiu o segundo lugar na Conferência Leste, vencendo por 109 a 96 o Milwaukee Bucks. A derrota do Chicago Bulls por 106 a 97 para o New Jersey Nets favoreceu o Cavaliers, que enfrentará o Washington Wizards na primeira rodada dos playoffs. Anderson Varejão, ala-pivô do time de Cleveland, colaborou com 9 pontos em 34 minutos. Ele acertou 3 de 6 arremessos de quadra e 3 de 5 lances livres, além de pegar 12 rebotes. O Toronto Raptors, que perdeu por 122 a 119 para o Philadelphia Sixers, já tinha garantido o terceiro lugar da Conferência Leste. O seu rival na primeira rodada da fase final será o Nets. Como se esperava, o Detroit Pistons poupou os seus titulares, mas o armador Ronald Murray e o ala Amir Johnson levaram o time à vitória por 91 a 89 sobre o Boston Celtics. O Pistons (53-29) terá o Orlando Magic como rival na primeira rodada da fase final. Na Conferência Oeste, a última vaga na fase final ficou nas mãos do Warriors (42-40), que venceu por 120 a 98 o Portland Trail Blazers. O ala-armador Stephen Jackson, com 31 pontos, liderou o time de Oakland, que chega à fase final do campeonato pela primeira vez desde 1994. O time vai enfrentar na primeira rodada o Dallas Mavericks, que venceu por 106 a 75 o Seattle Supersonics. O grande perdedor foi o Los Angeles Clippers. O time perdeu por 86 a 83 para o New Orleans Hornets e foi eliminado. Mesmo que vencesse, teria ficado fora dos playoffs devido à vitória do Warriors. Já o Utah Jazz venceu por 101 a 91 o Houston Rockets, num duelo que vai se repetir na fase final. Mas os dois times jogaram com seus reservas. O ala Reggie Evans marcou 19 pontos e levou o Denver Nuggets à vitória por 100 a 77 sobre o San Antonio Spurs. As duas equipes também se enfrentarão a partir do próximo domingo. Em Sacramento, o ala-armador Kobe Bryant marcou 34 pontos e o Los Angeles Lakers (42-40) assumiu o sétimo lugar da Conferência Oeste, vencendo por 117 a 106 o Sacramento Kings. O Lakers vai enfrentar o Suns na primeira rodada da fase final. Bryant, pelo segundo ano consecutivo, é o cestinha da temporada regular, com média de 31,6 pontos. Em jogos entre equipes sem chances de classificação, o pivô Eddy Curry marcou 28 pontos e o New York Knicks venceu por 94 a 93 o Charlotte Bobcats. Enquanto o pivô espanhol Pau Gasol foi o líder do Memphis Grizzlies, com 25 pontos, 16 rebotes e seis assistências na vitória por 116 a 94 sobre o Minnesota Timberwolves. O Grizzlies (22-60) terminou a temporada com a pior campanha da liga.