NBA: Cleveland vence Detroit Pistons e faz 3 a 2 na série LeBron James fez 32 pontos e deu o passe para Drew Gooden assinalar a cesta da vitória do Cavaliers Cleveland sobre o Detroit Pistons, por 86 a 84, na noite de quarta-feira, em Detroit. Foi o terceiro triunfo consecutivo do Cleveland, que agora está com 3 a 2 na série melhor-de-sete entre as duas equipes pelas semifinais da Conferência Leste da NBA. O sexto jogo será disputado nesta sexta-feira, em Cleveland. O Pistons precisa vencer para forçar a realização de uma sétima partida, desta vez em sua quadra, no domingo. O reserva brasileiro Anderson Varejão jogou durante 19 minutos, fez seis pontos e pegou três rebotes. No duelo do Texas, pela Conferência Oeste, o San Antonio Spurs ganhou apertado do Dallas Mavericks por 98 a 97, em San Antonio, e diminuiu para 3 a 2 a vantagem do Dallas na série. O sexto confronto, desta vez na casa do Mavericks, acontecerá nesta sexta.