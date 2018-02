NBA: Cleveland vence na prorrogação LeBron James, que fez 44 pontos, e Drew Gooden, que pegou o rebote ofensivo e acertou o arremesso de três pontos quando faltavam seis segundos para o final da prorrogação, foram os destaques na vitória ontem à noite do Cleveland Cavaliers sobre o New Orleans Hornets, por 109 a 108. Apesar do resultado positivo, o jogo de equipe do Cleveland não foi bom. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Charlotte Bobcats 91 New Jersey Nets 95; Orlando Magic 109 Atlanta Hawks 102; Detroit Pistons 88 Dallas Mavericks 95; Milwaukee Bucks 76 Indiana Pacers 90; Chicago Bulls 94 Memphis Grizzlies 86; Utah Jazz 85 Houston Rockets 99; Phoenix Suns 123 Denver Nuggets 114; Sacramento Kings 118 Filadélfia Sixers 109; Portland Trail Blazers 106 Washington Wizards 114; Golden State Warriors 108 New York Knicks 100.