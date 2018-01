NBA: Clippers bate Lakers no clássico de Los Angeles No clássico das equipes de Los Angeles pela temporada regular da NBA, o Clippers se deu melhor: venceu o Lakers por 90 a 82 e segue lutando por uma vaga nos playoffs da NBA. Após a vitória, a sétima nos últimos oito jogos, o time fica com uma campanha de 37 triunfos e iguala o número de derrotas (com 1,5 partida de vantagem) do Golden State Warriors na briga pelo oitavo e último lugar da Conferência Oeste. O cestinha do time foi o ala Corey Maggette, com 22 pontos. O ala-armador Cuttino Mobley marcou 18, enquanto o pivô Chris Kaman terminou com 17 e 14 rebotes. Assim, o Clippers chega a um aproveitamento de 50% pela primeira vez desde o dia 9 de fevereiro. Para o Lakers, que teve sua quarta derrota em quatro jogos (39-36), a diferença para o Denver Nuggets, sétimo da Conferência Oeste, é de apenas meio jogo, já que o adversário venceu o Sacramento Kings. O ala-armador Kobe Bryant fez 29 pontos e foi novamente o cestinha do time, enquanto o Lamar Odom marcou 21. Mesmo sem o pivô Ben Wallace, o Chicago Bulls superou o Detroit Pistons por 106 a 88. Os destaques da equipe da ´cidade dos ventos´ foram o armador Kirk Hinrich, com 29 pontos, e o ala sudanês Luol Deng, com 22. Wallace não jogou contra sua ex-equipe por conta de uma sinusite. A campanha do Bulls é agora de 45-31. Foi a segunda vitória do time, que permanece no quinto lugar da Conferência Leste e já está garantido nos playoffs. A equipe é terceira colocada na Divisão Central. Já o Detroit, agora com uma marca de 48-27, teve quebrada uma série de três vitórias seguidas, mas segue liderando a Divisão Central. O cestinha do time foi o armador Chauncey Billups, com 17 pontos, seguido do ala-pivô Rasheed Wallace, com 16, e do pivô Chris Webber, com dez. A grande surpresa da rodada aconteceu no Toyota Center, onde o Houston Rockets não só perdeu para o Golden State Warriors por 110 a 99, mas ficou sem o ala-armador Tracy McGrady durante boa parte da partida. Ele deixou a quadra logo aos sete minutos de jogo, sentindo dores na lombar. Com 27 pontos do ala Jason Richardson - incluindo sete cestas de três - e 25 do armador Baron Davis, o Warriors também segue na luta pela oitava e última vaga da Conferência Oeste para os playoffs. Esta foi a 11.ª vitória do Warriors nos últimos 14 jogos. A campanha é agora de 36-39. Porém, foi apenas o nono triunfo do time fora de casa. O ala-armador reserva Luther Head, com 30 pontos, foi o cestinha do Rockets, agora com uma marca de 47-28 e mais distante de seu objetivo de conseguir o quarto lugar da Conferência Oeste. Por outro lado, o pivô chinês Yao Ming, segundo cestinha da equipe texana na temporada, ficou com apenas nove - sua pior atuação desde dezembro, quando fez apenas dois contra o Los Angeles Clippers. Mais uma vez o jovem ala Chris Bosh foi o destaque do Toronto Raptors na vitória por 11 a 108 sobre o Orlando Magic. Ele marcou 28 pontos. O único time canadense da NBA tem uma campanha de 42-33, se recuperou da derrota no compromisso anterior e segue liderando a Divisão do Atlântico. A equipe já está classificada aos playoffs, mas ainda não levou o título de sua chave. Já o Magic perdeu a segunda seguida. O time fica com uma marca de 34-41 e se mantém no oitavo lugar da Conferência Leste, em busca de uma vaga aos playoffs. Sua vantagem é de apenas 1,5 jogo em relação ao Indiana Pacers. O ala turco Hedo Turkoglu foi o cestinha do Orlando, com 37 pontos. Mas mesmo chegando a sua melhor marca na carreira, ele teve papel de vilão ao perder uma cesta de três que poderia ter forçado a prorrogação. Outros resultados da rodada da NBA: Washington Wizards 100 x 108 Charlotte Bobcats New Jersey Nets 101 x 86 Atlanta Hawks New York Knicks 90 x 92 Philadelphia 76ers New Orleans Hornets 101 x 92 Seattle Supersonics Milwaukee Bucks 98 x 89 Boston Celtics Denver Nuggets 120 x 115 Sacramento Kings Portland Trail Blazers 94 x 89 Utah Jazz