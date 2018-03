NBA cobiça jovem atleta de 17 anos Com apenas 17 anos de idade, LeBron James já desfruta os prazeres da fama. Todos os 29 clubes da liga norte-americana profissional de basquete, a NBA, cobiçam seus serviços futuros. Michael Jordan ligou pessoalmente de Washington no ano passado, convidando-o para um treino, na época em que considerava o retorno às quadras. Fala-se em quebrar de novo os regulamentos e inscrevê-lo como profissional antes mesmo de iniciar uma faculdade. Por tudo isso, não poderia ser diferente: Nike e Adidas lutam ferozmente para contratá-lo. Leia mais no Jornal da Tarde