NBA: Concursos marcam primeiro dia do All-Star Weekend

LOS ANGELES - As incríveis enterradas de Donovan Mitchell, um histórico Devin Booker com a maior pontuação registrada em uma rodada do concurso de arremessos de três - 28 - e a habilidade de Spencer Dinwiddie foram os grandes destaques na noite de concursos do All-Star Weekend da NBA.

"Este sempre foi o meu concurso favorito, sempre o assistia quando era pequeno", disse Mitchell, após deixar assombrado o público com sua enterrada final. "É genial acrescentar meu nome à lista de ganhadores", confessou.

Usando uma camiseta do ilustre ex-jogador do Jazz Darrell Griffith, fez uma enterrada incrível que lhe rendeu 50 pontos.

Larry Nance Jr., seu grande rival, usou a camiseta do Phoenix Suns com a qual seu pai, Larry Nance, ganhou o concurso em 1984 e cravou a cesta na segunda tentativa fazendo uma ação clássica de seu pai.

O eliminado Victor Oladipo e Dennis Smith Jr. protagonizaram grandes momentos também, especialmente o segundo ao usar a máscara do Pantera Negra, personagem do novo filme da Marvel.

Antes do concurso houve espaço para uma homenagem a cargo de Grant Hill para Kareem Abdul-Jabbar e Bill Russell, pela sua coragem e a sua defesa dos direitos dos afro-americanos ao longo das suas carreiras.

Antes, o concurso de cestas de três, que começou com a eliminação precoce de Paul George (com 9 pontos), Kyle Lowry (11 pontos), Bradley Beal (15 pontos), Wayne Ellington (17 pontos) e Eric Gordon (12 pontos), campeão na última edição.

Foram para a rodada final Tobias Harris (18 pontos), Devin Booker (19 pontos) e Klay Thompson (19 pontos).

O ala dos Clippers perdeu fôlego na reta final e marcou 17 tantos, enquanto Booker foi até os 28.

De fato, os seus 28 pontos são a melhor marca registrada em um concurso de arremessos de três na história.

Já no torneio de habilidades, Spencer Dinwiddie, do Brooklyn Nets, derrubou favoritos na chave dos armadores e venceu na final Lauri Markkanen, do Chicago Bulls, de 2,13m de altura. /EFE