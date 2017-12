NBA: copo da briga vale US$ 100 milhões O copo de cerveja que um espectador atirou contra o jogador Ron Artest na partida Indiana Pacers x Detroit Pacers e provocou uma enorme briga entre torcedores e jogadores teve uma oferta de US$ 99.999.999 em um leilão organizado através da Internet. A quantidade absurda fez o site ?eBay? retirar o produto da página. Um torcedor do Detroit ficou com o copo, que atingiu o jogador do Indiana, que, por causa da briga, está suspenso até o fim da temporada 2004/05.