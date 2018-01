NBA: Dallas a uma vitória das semifinais Três jogos movimentaram a noite desta sexta-feira pelos playoffs da liga norte-americana de basquete, a NBA. No primeiro deles, Tracy McGrady foi, mais uma vez, o destaque do Orlando Magic ao marcar 29 pontos ? marca que, ainda assim, foi inferior a sua média nessa fase da temporada, que é de 44,5 pontos nas duas partidas anteriores. Com o auxílio luxuoso de McGrady, o time da Flórida bateu o Detroit Pistons por 89 a 80 e agora lidera a série em duas vitórias contra uma da equipe de Michigan. Em outro jogo, o astro alemão Dirk Nowitzki marcou 42 pontos para ajudar sua equipe, a Dallas Mavericks, a bater o time do Portland TrailBlazers por 115 a 103 e abrir uma vantagem de três vitórias a zero na série melhor-de-sete que os dois times disputam na primeira fase dos playoffs da Conferência Oeste. O último jogo da noite, também pela Conferência Oeste, viu o Phoenix Suns perder para o San Antonio Spurs, diante de sua própria torcida, pelo placar de 99 a 86. Agora, San Antonio lidera a série por duas vitórias contra uma.