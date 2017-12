NBA: Dallas vence e iguala confronto na "Batalha do Texas" Quem esperava ver outro duelo entre o ala alemão Dirk Nowitzki e Tim Duncan, acabou assistindo a uma brilhante exibição de Josh Howard, que levou o Dallas Mavericks à vitória por 113 a 91 sobre o San Antonio Spurs, empatando em 1 a 1 a "Batalha do Texas" das semifinais da Conferência Oeste da NBA. O próximo jogo da melhor-de-sete será em Dallas, sábado, no American Airlines Center. Howard, com 27 pontos, nove rebotes e duas assistências, liderou o Mavericks. Já Nowitzki marcou 21 pontos, além de pegar nove rebotes e roubar três bolas. Outra surpresa foi a atuação do ala-armador Devin Harris, que entrou como titular para marcar 20 pontos, seu melhor desempenho nos playoffs, acertando 7 de 12 arremessos de quadra e 6 de 9 lances livres. Duncan foi o melhor dos Spurs, com 28 pontos, nove rebotes, três assistências, quatro tocos e uma roubada de bola, mas perdeu quatro bolas. Lição de casa O Detroit Pistons venceu o segundo jogo em casa contra o Cleveland Cavaliers, por 97 a 91, e vai para os jogos fora de casa com a vantagem de 2 a 0. O ala Rasheed Wallace foi o cestinha do Detroit, com 29 pontos, enquanto o pivô Ben Wallace pegou 15 rebotes. Pelo Cleveland, o cestinha foi o garoto-prodígio LeBron James, com 30 pontos. O brasileiro Anderson Varejão jogou 16 minutos e, nesse período, marcou 10 pontos e pegou cinco rebotes.