NBA: Dallas vence quinto jogo da série Brigando por todos os rebotes, acertando os lançamentos cruciais e suportando a pressão do adversário no final da partida. Foi desta forma que Dallas Mavericks derrotou, na noite de ontem, o Houston Rockets por 103 a 100. Dallas, que perdeu as duas primeiras partidas jogando em casa, reverteu a situação e agora está com vantagem de 3 a 2 na série melhor de sete. O sexto jogo será disputado quinta-feira à noite, em Houston.