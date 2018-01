NBA define titulares do Jogo das Estrelas Vince Carter foi, pela quarta vez na carreira, o mais votado pelos torcedores para participar do Jogo das Estrelas da NBA. Assim, o ala do Toronto Raptors será um dos 5 titulares da seleção da Conferência Leste no confronto festivo contra a equipe do Oeste, que acontecerá no dia 15 de fevereiro, em Los Angeles. A escolha dos 5 titulares de cada equipe do Jogo das Estrelas é feita pelos torcedores, que podem votar durante as partidas da temporada. Vince Carter recebeu 2.127.183 votos, igualando a marca de Julius Erving, que também foi 4 vezes o mais votado - o líder desse ranking é Michael Jordan, com 9 vitórias. Ao lado de Vince Carter, jogarão Allen Iverson (Philadelphia 76´ers), Tracy McGrady (Orlando Magic), Jermaine O´Neal (Indiana Pacers) e Ben Wallace (Detroit Pistons). Na Conferência Oeste o destaque foi o pivô chinês Yao Ming, que está apenas em sua segunda temporada no Houston Rockets e desbancou Shaquille O´Neal. Ao seu lado no time titular, estarão Kobe Bryant (Los Angeles Lakers), Steve Francis (Houston Rockets), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves) e Tim Duncan (San Antonio Spurs). Os reservas de cada equipe serão definidos pelos dois treinadores: Rick Carlisle (Indiana Pacers), pelo lado Leste, e Flip Saunders (Minnesota Timberwolves), no Oeste.