NBA define todas as vagas dos playoffs O pivô Nenê será o primeiro brasileiro a disputar os playoffs da NBA. Seu time, o Denver Nuggets, garantiu a oitava e última vaga da Conferência Oeste com a vitória sobre o Sacramento Kings, por 97 a 89, na noite de segunda-feira. As finais da liga norte-americana de basquete começam no sábado. O Denver chegou a 43 vitórias e 38 derrotas e encerra sua participação na temporada regular enfrentando o atual campeão San Antonio Spurs nesta quarta-feira. O Utah Jazz, que também brigava pela oitava vaga do Oeste, ainda pode se igualar ao time de Nenê caso vença também na quarta o Phoenix Suns, do armador Leandrinho. De toda forma, os Nuggets classificam-se pelo confronto direto (três vitórias contra uma de Utah). Oitavo colocado no Oeste, o Denver enfrentará o campeão da Conferência na próxima fase, que será decidido nesta quarta-feira entre o Minnesota Timberwolves, que garante o primeiro lugar se vencer o Memphis Grizzlies, e o San Antonio Spurs, que precisa vencer Denver e torcer por derrota do rival. Nenê estreou na NBA no ano passado e foi também o primeiro brasileiro a disputar uma temporada completa na liga. Fez parte da pífia campanha do Denver, que venceu apenas 17 de 82 partidas. A subida de rendimento do time (26 vitórias a mais que em 2002/2003) foi a maior da história. Os Nuggets chegam aos playoffs depois de nove anos e assim, conseguem tirar Utah, que sempre esteve nas finais dos últimos 20 anos. "Nem sei direito o que dizer: me perguntem amanhã e que terei entendido melhor o que está acontecendo", disse o ala Carmelo Anthony, calouro que elevou o status do Denver na liga e é o destaque do time com média de 21 pontos. Boa parte dos jogos do Denver de Nenê nas finais da NBA devem ter transmissão ao vivo na tevê brasileira. A Top Sports, parceira da Rede TV! nas transmissões em tevê aberta, quer transmitir todos os jogos do brasileiro, mas depende de acertos na grade da emissora. Com a classificação do Denver, estão fechadas as 16 vagas para as finais. Os confrontos serão definidos após a rodada desta quarta-feira. Conferência Leste: Indiana Pacers, New Jersey Nets, Detroit Pistons, Milwaukee Bucks, Miami Heat, New Orleans Hornets, New York Knicks e Boston Celtics. Conferência Oeste: Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs, Sacramento Kings, Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Houston Rockets e Denver Nuggets.