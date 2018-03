NBA: Denver, de Nenê, fora dos playoffs O francês Tony Parker brilhou fazendo 21 pontos e o argentino Emanuel Ginóbili saiu do banco de reservas para anotar 18, foram os destaques da vitória ontem à noite, por 99 a 89, do San Antonio Spurs, resultado que eliminou o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê Hilário, dos playoffs da Conferência Oeste da NBA. No final da semana, o San Antonio inicia outra série melhor de sete com o Seattle SuperSonics, que terça-feira eliminou o Sacramento Kings.