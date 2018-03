NBA: Denver, de Nenê, perde em casa O reserva argentino Manu Ginobilli saiu do banco para fazer 32 pontos e recuperar nove rebotes, na vitória de ontem à noite do San Antonio Spurs sobre o Denver Nuggets, do brasileiro Nenê Hilário, por 86 a 78. O San Antonio tem agora a vantagem de 2 a 1 na série melhor de sete partidas.