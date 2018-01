NBA: Denver, de Nenê, vence Earl Boykins saiu do banco de reservas para fazer 20 Pontos, enquanto Carmelo Anthony fez 25 pontos, na vitória do Denver Nuggets, ontem à noite, sobre o Utah Jazz, por 97 a 87. O brasileiro Nenê assinalou oito pontos. Outros resultados da rodada de ontem da NBA: Charlotte Bobcats 85, San Antonio Spurs 104; Orlando Magic 109, Golden State Warriors 113; Cleveland Cavaliers 104, Toronto Raptors 91; Milwaukee Bucks 121, Boston Celtics 97; Memphis Grizzlies 108, Minnesota Timberwolves 96; Dallas Mavericks 100, Chicago Bulls 107; Sacramento Kings 123, Phoenix Suns 125; Seattle SuperSonics 108, New Orleans Hornets 91.