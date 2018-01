NBA: Denver ganha 2.ª consecutiva O Denver Nuggets conquistou na rodada deste sábado da NBA sua segunda vitória consecutiva. Fez 95 a 88 no Indiana Pacers no ginásio do adversário. Com esta vitória, o Denver é o 3.º na divisão do Noroeste, com 19 vitórias e 25 derrotas. O cestinha do jogo foi o ala Kenyon Martin, com 25 pontos, sendo que o pivô brasileiro Nenê Hilário conseguiu marcar 11 pontos e ainda anotou 4 rebotes. Quem lidera esta divisão é o Seattle Supersonics, que soma 30 vitórias e 12 derrotas, e só joga na segunda-feira, contra o San Antonio Spurs. Confira os resultados das partidas disputadas deste sábado: Washington Wizards 97 x 103 Orlando Magic; Detroit Pistons 91 x 61 Nw York Knicks; Memphis Grizzlies 84 x 83 Atlanta Hawks; Chicago Bulls 91 x 101 Boston Celtics; Dallas Mavericks 89 x 93 Philadelphia 76?s; San Antonio Spurs 93 x 83 New Orleans Hornets; Utah Jazz 82 x 99 New Jersey Nets e Los Angeles Clippers 96 x 85 Golden State Warriors. Neste domingo, acontecem os seguintes jogos: Miami Heat x Houston Rockets; Minnesota Timberwolves x Sacramento Kings; Phoenix Suns x Toronto Raptors; Cleveland Cavaliers x Milwaukee Bucks e Los Angeles Lakers x Charlotte Bobcats.