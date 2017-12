NBA: Denver não aceita pedido de Nenê O Denver Nuggets negou o pedido de Nenê Hilário e não renovou o contrato do pivô brasileiro, que queria ganhar mais de US$ 60 milhões pelas próximas seis temporadas. Com isso, Nenê virou agente livre restrito. Ou seja, segue no Denver, mas poderá, ao final da temporada 2005-06, negociar com qualquer outra equipe da NBA. O Denver ainda terá o direito de cobrir a oferta. Após o fim das negociações, nesta terça-feira, Nenê disse que ganhou uma motivação a mais para fazer uma grande temporada pelo Denver. ?Vou buscar fazer um grande campeonato?, disse ele. O rendimento na temporada será fundamental para Nenê conseguir um bom contrato no próximo ano, no Denver ou em qualquer outra equipe. Mas não está completamente garantido que o brasileiro vá seguir no Denver nos próximos meses. A NBA permite negociações entre os times até o início de fevereiro e Nenê está na mira de pelo menos quatro times: Detroit Pistons, Boston Celtics, Chicago Bulls e Atlanta Hawks. Mas Kiki Vandeveghe, manager do Denver, garante que tem interesse em continuar com o brasileiro nos próximos anos. ?Nenê faz parte do nosso futuro?, disse. Michael Coyne, empresário de Nenê, disse que a diferença entre o pedido do jogador e a proposta do Denver era muito grande. Ele queria que o brasileiro ganhasse um salário parecido com o que o pivô Samuel Dalembert conseguiu acertar com o Philadelphia Sixers há poucas semanas: US$ 62 milhões para seis temporadas. Dalembert já fez três temporadas na NBA, com médias de 8,2 pontos e 7,6 rebotes por jogo. Com o mesmo tempo de liga, Nenê tem médias de 11,8 pontos e 6,5 rebotes. Mas o pedido de Nenê é maior do que o ganha o argentino Emanuel Ginóbili, um dos melhores jogadores da última temporada, e que fechou, em 2004, contrato para ganhar US$ 52 milhões do San Antonio Spurs em seis anos. Com o fim da negociação, Nenê seguirá ganhando o valor previsto quando foi escolhido pelo Denver no Draft de 2002. Este ano, terá salário de aproximadamente US$ 3 milhões.