NBA: Denver perde para Sacramento O Sacramento Kings não encontrou dificuldades para derrotar o Denver Nuggets, time do ala brasileiro Nenê, por 101 a 89, na rodada de domingo da NBA. Brad Miller, do Sacramento, um dos destaques das duas últimas temporadas do basquete profissional norte-americano, fez 26 pontos e apanhou nove rebotes nesta partida. Único jogador do Denver a representar alguma ameaça ao Sacramento, Carmelo Anthony, fez 28 pontos e obteve seis rebotes. Foi a 16ª derrota consecutiva do Denver em Sacramento, um tabu de mais de oito anos que começou no dia 7 de janeiro de 1996. Outros resultados: SuperSonics 118, Grizzlies 113; Heat 112, Bucks 110; 76ers 96, Magic 87; Dallas 122, Washington 113; Seattle 118, Memphis 113.