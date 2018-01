NBA: Denver perto dos playoffs O Denver Nuggets, do brasileiro Nenê Hilário, praticamente garantiu classificação à fase final da atual temporada da NBA, com a vitória ontem à noite sobre o Minnesota Timberwolves por 107 a 104. Nenê jogou durante 13 minutos, fez dez pontos, pegou um rebote, deu uma assistência e cometeu quatro faltas. Foi a 20ª vitória nas últimas 22 partidas disputadas pelo Denver. Outros resultados: Toronto Raptors 109, Atlanta Hawks 101; Filadélfia Sixers 103, Cleveland Cavaliers 98; Orlando Magic 102, Detroit Pistons 114; New York Knicks 94, Chicago Bulls 102; Indiana Pacers 93, Washington Wizards 83; Memphis Grizzlies 97 Miami Heat 81; New Orleans Hornets 87, Utah Jazz 98; Milwaukee Bucks 93, Charlotte Bobcats 75; Portland Trail Blazers 115, Sacramento Kings 119; Golden State Warriors 127, Phoenix Suns 119; Seattle SuperSonics 94, Los Angeles Lakers 117.