NBA: Denver vence com facilidade Com uma boa atuação de Dermarr Johnson, que fez 20 pontos, o Denver Nuggets não teve trabalho para vencer, na noite de ontem, o Washington Wizards, por 127 a 98. Foi a quarta vitória consecutiva do time de Denver. Outros resultados: Cleveland 91, Detroit 76; Phoenix 105, Atlanta 94; New Jersey 98, Indiana 91; Utah 115, L.A. Lakers 107; Houston 84, Miami 82; Seattle 92, Milwaukee 84; Sacramento 112, Portland 93.