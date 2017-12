NBA: Denver vence em noite de Camby Marcus Camby fez oito de seus 20 pontos no último quarto, pegou 11 rebotes e foi peça fundamental na vitória do Denver Nuggets, na noite de quarta para quinta-feira, sobre o Sacramento Kings, por 107 a 91. Carmelo Anthony, por sua vez, marcou 18 pontos, enquanto Andre Miller fez nove assistências para os Nuggets, que se recuperaram da derrota ante os "Lakrs" de Los Angeles no domingo. No Sacramento, destaque para Peja Stojakovic, que fez 26 pontos. Outros resultados: Cleveland Cavaliers 112 Seattle Supersonics 85; Philadelphia Sixers 112 Dallas Mavericks 97; Washington Wizards 97 Los AngelesClippers 102; BostonCeltics 99 Memphis Grizzlies 98; New Jersey Nets 91 Utah Jazz 83; Charlotte Bobcats 86 San Antonio Spurs 94; New Orleans Hornets 83 Orlando Magic 88; Indiana Pacers 95 Miami Heat 90; Minnesota Timberwolves 88 Los Angeles Lakers 74; Chicago Bulls 85 Golden State Warriors 84; Portland Trail Blazers 95 New York Knicks 83.